Seiler: Ich glaube, es gibt verschiedene Stellschrauben. Es liegt einerseits an den Frauen selbst und ihrer jeweiligen Lebenssituation. Traue ich mir das zu? Möchte ich mich auch den innerparteilichen Hürden stellen? Kann ich Familie, Beruf und politisches Engagement stemmen? Bekomme ich hierfür Unterstützung von meinem Partner? Andererseits aber auch daran, dass Frauen nicht nur reden wollen, sondern direkt auch umsetzen. Deswegen ist das weibliche Engagement im sozialen Bereich so hoch, weil die Ehrenamtlichen direkt sehen, was sie bewirken. Sie bekommen - positiv wie auch negativ - direkt eine Rückmeldung. Und gerade im politischen Betrieb, gerade innerparteilich, gehen wir doch öfters Runden, wo viel geredet wird, aber noch keine Umsetzung erfolgt. Da ist vielen - gerade Frauen - der Abend zu wertvoll, als dass sie mehrere Stunden in einer Sitzung sind, rauskommen und sich in der Diskussion eigentlich nur im Kreis gedreht wurde. Wenn Frauen sich engagieren, wollen sie eben auch einen Output haben und sehen, wofür sie ihre Zeit hergegeben haben.