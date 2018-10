Der in Berlin lebende Künstler Tomás Saraceno stellt in Paris Dutzende filigrane Spinnennetze aus - und vertont die Schwingungen, die die Tiere verursachen. Quelle: Ulrike Koltermann

Wer Angst vor Spinnen hat, sollte erst recht in die Ausstellung gehen. Sie beginnt in einem stockdunklen Raum, in dem Dutzende dreidimensionale Spinnennetze in Metallgestellen kunstvoll angestrahlt werden. Es sind filigrane Muster aus zartesten Fäden, an denen sich schimmernde Staubpartikel sammeln.