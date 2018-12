Am Wahrheitsgehalts des Textes gibt es den Angaben zufolge inzwischen erhebliche Zweifel. Ein Fotograf, der Relotius zeitweise bei der Recherche begleitete, wies demnach auf mehrere Unstimmigkeiten hin. Eines der beiden Kinder - laut Relotius' Text handelte es sich um ein Geschwisterpaar - sei womöglich eine komplette Erfindung. In einem Reporter-Sammelband berichtete Relotius selbst laut "Spiegel" kürzlich über den Beginn der Spendenaktion. Der Journalist erzählte demnach, wie er es in monatelangem Bemühen geschafft habe, die beiden Waisenkinder zu einer Familie in Niedersachsen zu bringen, welche die Kinder adoptiert habe. Jedoch sei auch dies offenbar eine Erfindung, erklärte der "Spiegel". Relotius selbst sei derzeit nicht für aktuelle Stellungnahmen zu erreichen.