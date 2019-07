Gabriele Orymek’s liebstes Hobby funktioniert in Stapeln, die in diversen Räumen ihres Hauses liegen. Markiert mit "muss noch rezensiert werden" oder "noch nicht gespielt" warten Gesellschaftsspiele in allen Formaten und Varianten darauf, von ihr getestet zu werden – und sich letztlich zu den inzwischen über 2.700 Spielen zu gesellen, die im Hause Orymek über die Jahre eingezogen sind. "Das darfst du eigentlich keinem erzählen", merkt die gelernte Kinderkrankenschwester grinsend an. Zu verrückt klinge das in den Ohren Unbedarfter. Gleichzeitig zeugt dieser enorme Fundus aber auch von ihrer riesigen Leidenschaft für das Spielen in all seinen Facetten.



Dass dieses "Hobby" mal so viel Raum ihres Lebens für sich beanspruchen würde, überrascht die 48-Jährige manchmal selbst noch. "Die gemeinsamen 'Canasta', 'Stadt, Land, Fluss' oder 'Mensch ärger dich nicht'-Partien mit der Familie, wenn es draußen stürmte, gehören zu meinen schönsten Erinnerungen", erzählt sie und lächelt. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter und inspiriert von der Messe "Modell, Hobby, Spiel" in Leipzig nahm die Spielerei wieder so richtig Fahrt auf.