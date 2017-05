Deutschland feiert WM-Auftaktsieg gegen USA

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet in der Gruppe A alle Vorrundenspiele in der Kölner Lanxess Arena. Die Mannschaften in der Gruppe B absolvieren ihre Vorrundenspiele in Paris. Die Viertelfinale werden je in Köln und in Paris ausgetragen. Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale finden in Köln statt.