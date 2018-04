Spiele-Branche im Wandel

Als Professorin für Game economics am Cologne Game Lab lehrt Odile Limpach den Studenten die Tücken der Lizenzvereinbarungen, Abrechnungssystemen, Marketingstrategien und Tools zur Veröffentlichung. Denn wer in der Branche erfolgreich sein will, muss sich auch mit dem Vertrieb auskennen. "Früher brauchte man die Unterstützung der großen Firmen, um ein Spiel zu verkaufen. Doch seit etwa 15 Jahren wird der Zugang zum Markt auch für junge Game-Entwickler immer leichter, über Apps und Onlineshops können sie ihre Produkte mittlerweile direkt anbieten", erklärt Limpach. Für den Kunden bedeutet das, dass die Auswahl an Games stetig wächst.