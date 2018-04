Die Olympischen Spiele und Paralympics 2032 werden 2025 vergeben. Quelle: Felix Kästle/dpa

14 nordrhein-westfälische Kommunen wollen sich für bodenständige und nachhaltige Olympische Sommerspiele 2032 an Rhein und Ruhr bewerben. Mehr als 80 Prozent der benötigten Sportstätten seien bereits vorhanden. Das sagte Michael Mronz, der Begründer der Initiative "Rhein Ruhr City 2032", in Düsseldorf bei der Präsentation der Planungsbroschüre.



Die Bevölkerung soll von Anfang an einbezogen werden. "Es ist wichtig, die Menschen abzuholen", sagte Mronz.