Was bekommt man vor Ort mit von der Bedrohung aus dem Norden? Wo Diktator Kim Jong-Un immer wieder mit Raketentests provoziert und mit der Atombombe droht? "Manchmal denke ich schon drüber nach. Aber meistens nicht", meint ein Koreaner auf dem Gwang-Chang-Markt in Seoul, der sich für das deutsche Fernsehen einfach nur Ken nennt. "Die bedrohen uns doch schon seit Jahren - seit 50 Jahren oder so. Und noch nie ist wirklich was passiert", ergänzt eine junge Studentin, die vor sich einen Teller mit lebenden Würmern hat.