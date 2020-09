Angeklagter ehemaliger Schulleiter sitzt neben seinem Anwalt.

Unter der Last von rund 300.000 Euro Spielschulden hat ein Schulleiter aus Salzgitter auch Konten seiner eigenen Schule geplündert. "An manchen Tagen habe ich bis zu 20.000 Euro verloren", sagte der 53-Jährige im Braunschweiger Landgericht.



Der Ex-Rektor einer Hauptschule muss sich wegen Betrugs und Untreue in 326 Fällen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Pädagogen vor, mehr als 170.000 Euro unter anderem auf das Konto seiner Frau umgeleitet zu haben.