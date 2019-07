Tja, der Erlös aus dem Aktienangebot an der Börse, das waren geplant nicht einmal acht Millionen Euro und werden nun unter dem Strich nur noch 2,7 - das gibt doch Manchester United fürs Kaderfrühstück aus. Und Borussia Dortmund für die Stromrechnung oder so. Manni Schwabl, Chef und Präsident, aber muss es wissen. Was in ihm steckt, soll das heißen. Schließlich spielte Unterhaching 1999 erstklassig, aber da waren heutige Spieler-Cracks gerade auf der Entbindungsstation.