Steiff ist vor allem für seine Teddybären bekannt. Archivbild Quelle: Stefan Puchner/dpa

Der schwäbische Spielwarenhersteller Steiff will von 2019 an auch Möbel verkaufen. Hergestellt werden diese vom Unternehmen Wellemöbel, mit dem Steiff eine Lizenzpartnerschaft geschlossen hat. Das sagte Peter Hotz, Chef der Steiff Beteiligungsgesellschaft, der "Welt am Sonntag".



Zum Start umfasse das Sortiment Bettchen, Schrank, Sideboard und eine Wickelkommode. 20 Steiff-Stores gebe es bereits in Deutschland. Dazu kommen Filialen in europäischen Metropolen wie Wien, Zürich oder Paris.