Brandon kündigte an, dass auch in Frankreich, Spanien, Polen und Australien der Geschäftsbetrieb eingestellt werden könnte. Die Spielwarenkette hat mit Schulden in Höhe von fünf Milliarden Dollar zu kämpfen und beantragte im September 2017 Gläubigerschutz. Ihr machen vor allem der Trend zum Onlinekauf bei Firmen wie Amazon sowie Rivalen wie die Großkette Walmart zu schaffen. Doch auch der Siegeszug mobiler Geräte unter Kindern und jungen Leuten hat sich in schrumpfenden Umsatzzahlen bei Toys"R"Us bemerkbar gemacht.