Jens Junge ist Gründer und Direktor des an der Design-Akademie in Berlin angesiedelten Instituts für Ludologie - einer Disziplin, die das Phänomen des Spielens erforscht. Die Bewegung zum Teamgeist bringt Junge mit "Exit/Escape Games" in Verbindung, die seit einigen Jahren in vielen Städten angesagt sind: Erwachsene Teilnehmer finden sich in Gruppen zusammen, um unter Zeitdruck knifflige Rätsel gemeinsam zu lösen und sich so aus einem geschlossenen Raum zu befreien.