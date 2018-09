Scrabble bleibt Scrabble. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Spielzeug-Konzern Mattel hat die Umbenennung von Scrabble in "Buchstaben-Yolo" als Werbe-Scherz entlarvt. "Wir wollten unseren Fans zeigen, was sie an ihrem Scrabble haben. Oft merkt man erst, wenn etwas weg ist, wie lieb man es gewonnen hat", sagte Unternehmenssprecherin Anne Polsak der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).



Zuvor hatte Mattel in einer Mitteilung angekündigt, die Jubiläumsausgabe zum 70. Geburtstag des Spiele-Klassikers umzubetiteln. Es folgte viel Kritik im Internet.