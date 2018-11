Präsident Putin und Kanzler Kurz (Archiv). Quelle: Robert Jaeger/APA/dpa

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht sein Land wegen Spionage-Ermittlungen in Österreich zu Unrecht öffentlich an den Pranger gestellt. Laut Außenministerium in Moskau sprach Lawrow von unbewiesenen öffentlichen Anschuldigungen. Das entspreche nicht diplomatischen Gepflogenheiten.



Am Freitag hatte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz mitgeteilt, dass ein mittlerweile pensionierter Oberst während seiner aktiven Zeit 20 Jahre für Russland spioniert haben soll.