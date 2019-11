Twitter teilte mit, dass das Unternehmen mit den Ermittlern in dem Fall kooperiere. Zugang zu sensiblen Kontoinformationen habe nur "eine begrenzte Gruppe geschulter und überprüfter Mitarbeiter". Der Cyber-Sicherheitsexperte Mike Chapple warf dem Internetkonzern indes vor, diesem Standard, den Zugang zu Daten von Privatpersonen auf eine möglichst kleine Mitarbeiterzahl zu beschränken, nicht gerecht geworden zu sein. "Wenn Twitter sein Prinzip umgesetzt hätte, wäre dieser Missbrauch von Informationen nicht möglich gewesen", kritisierte Chapple, der Internetsicherheit an der University of Notre Dame lehrt. Ein Versagen in diesem Gebiet gefährde nicht nur die Privatsphäre, sondern gar die körperliche Sicherheit von Nutzern sozialer Medien. Vor rund einem Jahr sorgte etwa der brutale Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul international für Aufsehen. Der Kolumnist der "Washington Post" galt als prominenter Kritiker der saudischen Führung.