Allerdings soll der Versand der so gewonnenen Daten an das Marinekommando in Seweromorsk doppelt so lange dauern wie von der "Jimmy Carter" an Fort Meade. Der Grund dafür sei die schlechtere technische Anbindung. Das wurde am Rande des zweiten Brüsseler Wehrtechnikgesprächs am 6. Dezember 2017 so von Mitgliedern des Militärausschusses der NATO inoffiziell bestätigt. Dennoch dürfen die militärischen und wirtschaftlichen Konsequenzen der Kabelspionage im Nordatlantik nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nicht unterschätzt werden.