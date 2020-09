Spionage (Symbolbild)

Quelle: Silas Stein/dpa

Wegen Spionageverdachts hat der Europäische Auswärtige Dienst interne Ermittlungen gegen einen früheren EU-Diplomaten aus Deutschland eingeleitet. Dies teilte eine Sprecherin in Brüssel mit. Gegen den Mann laufen auch strafrechtliche Ermittlungen in Deutschland.



Er soll illegal Informationen an China weitergegeben haben. Einzelheiten zum laufenden Verfahren wollte sie nicht preisgeben. Der frühere EU-Botschafter im südkoreanischen Seoul hatte 2015 seine Sicherheitsbestätigung verloren.