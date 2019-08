Das traurige Bild eines ehemals stolzen, großen Gletschers: Der Okjökull auf einer Aufnahme vom 01.08. 2019. Ihm zu Ehren und zur Mahnung an künftige Verluste durch den Klimawandel wird in Island eine Tafel mit einem "Brief an die Zukunft" eingeweiht.

Quelle: EPA

Island trauert. Der "Okjökull" (Ok) ist tot. Er hat den Kampf gegen die globale Erwärmung verloren. Sein Eis ist geschmolzen. "Ok" war der erste Gletscher auf Island, der dem Klimawandel zum Opfer fiel - und er wird der erste sein, der ein Denkmal bekommt. Auf der schlichten Metalltafel, die heute auf dem Gipfel des ehemaligen Gletschers enthüllt wird, steht: "Brief an die Zukunft. Ok ist der erste Gletscher auf Island, der diesen Status verliert. In den kommenden 200 Jahren dürften ihm alle unsere Gletscher folgen. Diese Gedenkstätte soll bezeugen, dass wir wissen, was geschieht und was zu tun ist. Nur ihr werdet wissen, ob wir es getan haben."