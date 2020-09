Der Eröffnungsgottesdienst der Vollversammlung. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat sich dafür ausgesprochen, eine Frau an die Spitze des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz zu wählen. "Mit der Nachfolge des Sekretärs Hans Langendörfer muss nicht unbedingt ein Priester betraut werden", so Kohlgraf.



"Es könnte auch eine Sekretärin der Deutschen Bischofskonferenz geben. Das wäre ein wichtiges Signal, dass Frauen in leitende Stellen kommen könnten." Die Wahl für das Führungsamt im Sekretariat steht auch auf der Tagesordnung der Vollversammlung in Mainz.