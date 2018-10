Der BND installierte einen Spitzel im Umfeld von Willy Brandt. Quelle: Heinz Wieseler/dpa

Der ehemalige SPD-Chef Willy Brandt wurde nach einem Medienbericht in seiner Zeit als Vizekanzler und Außenminister vom Bundesnachrichtendienst (BND) geheimdienstlich umfangreicher überwacht, als bekannt ist.



So habe der eigentlich für die Auslandsaufklärung zuständige Dienst einen Spitzel in der SPD-Zentrale platziert, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Sie beruft sich auf den bislang geheimen Nachlass des ersten BND-Chefs Reinhard Gehlen, der ihr vorliegt.