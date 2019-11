Die Neue Wache in Berlin

Quelle: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Mit einer Kranzniederlegung in der Neuen Wache in Berlin wird am heutigen Sonntag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Repräsentanten der Verfassungsorgane der Bundesrepublik nehmen an dem Gedenken am Volkstrauertag teil, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Die Neue Wache in Berlin ist seit 1993 die Zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Am Mittag findet im Plenarsaal des Bundestages die zentrale Gedenkveranstaltung statt.