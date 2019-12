Die SPD wählte eine neue Führungsebene.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Parteispitzen von CDU und CSU beraten heute in Berlin bzw. München über Konsequenzen aus dem Linksruck beim SPD-Parteitag. Schon am Wochenende hatten sich neue Auseinandersetzungen in der Großen Koalition angedeutet. Aus der Union waren zentrale SPD-Forderungen umgehend abgelehnt worden. Zugleich gab es aber auch Äußerungen, die an eine Fortsetzung der Koalition glaubten.



So verlangt die SPD die Überwindung der Schuldenbremse und die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Für die Union sind beide Forderungen rote Tücher.