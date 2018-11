Europapolitiker Manfred Weber (CSU).

Quelle: Matthias Balk/dpa

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber führt nicht nur die europäischen Konservativen (EVP) als Spitzenkandidat in die Europawahl, sondern auch seine eigene Partei. In München wählten ihn die Delegierten mit 98,9 Prozent der Stimmen auf Platz 1 der CSU-Liste für die Wahl am 26. Mai 2019.



Unmittelbar vor seiner Nominierung hatte Weber in einem leidenschaftlichen Appell für ein starkes, einiges und stabiles Europa geworben und nationalen Egoismen und Extremisten aller Art den Kampf angesagt.