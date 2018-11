Manfred Weber (CSU) auf dem Kongress der EVP. Quelle: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

Die Europäische Volkspartei (EVP) schickt den Deutschen Manfred Weber als Spitzenkandidaten in die Europawahl 2019 und damit in das Rennen um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten.



Der 46-Jährige CSU-Vizechef setzte sich mit rund 79 Prozent der Delegiertenstimmen auf dem EVP-Kongress in Helsinki gegen seinen finnischen Konkurrenten Alexander Stubb durch. Weber wird Gegenspieler des Sozialdemokraten Frans Timmermans, der ebenfalls Kommissionschef werden will.