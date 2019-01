Kretschmer will die CDU-Spitzenposition in Sachsen verteidigen.

Quelle: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsens CDU-Vorsitzender und Regierungschef Michael Kretschmer wird seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 1. September führen. Der 43-Jährige erhielt am Samstag auf einem Parteitag in Dresden 96,3 Prozent der Stimmen.



Die CDU sei in der Lage, sich selbst zu korrigieren und andere einzubeziehen, sagte Kretschmer in seiner Bewerbungsrede. Er nehme jedes Argument ernst, sortiere Menschen und ihre Ängste nicht in Schubladen und habe Lust darauf, gemeinsam mit der CDU anzupacken.