Mike Mohring ist Landesvorsitzender der CDU in Thüringen.

Quelle: Bodo Schackow/dpa

Thüringens CDU zieht mit Mike Mohring als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 27. Oktober. Der Partei- und Fraktionschef wurde von einer Delegiertenversammlung in Erfurt mit 94,2 Prozent an die Spitze der Landesliste gewählt.



Mohring, der vor wenigen Wochen eine von ihm öffentlich gemachte Krebs-Behandlung abgeschlossen hat, will die CDU bei der Landtagswahl zurück in die Regierung bringen. Ziel sei die Ablösung von Rot-Rot-Grün in Thüringen und die Bildung einer bürgerlichen Regierung.