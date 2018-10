An oberster Stelle Stand für die FDP im Wahlkampf die frühkindliche Bildung. "Da besteht absoluter Handlungsbedarf, wir wollen da ein Drittel mehr Personal in die Kitas bringen." Aus dem Länderfinanzausgleich stünden Hessen in der nächsten Legislaturperiode 500 Millionen Euro zusätzlich zu. Das Geld will die FDP in die Bildung und damit "in die Köpfe der Menschen investieren".