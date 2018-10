Katarina Barley führt die SPD in die EU-Wahl. Archivbild Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesjustizministerin Katarina Barley soll Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl im Mai kommenden Jahres werden. Ein entsprechender Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) wurde der Deutschen Presse-Agentur in Parteikreisen bestätigt.



Mit dem Wechsel nach Brüssel müsste Barley ihr Ministeramt in Berlin aufgeben. Deswegen habe sie zunächst gezögert, den Vorschlag von Parteichefin Andrea Nahles anzunehmen, heißt es in der Mitteilung der RND-Zeitungen.