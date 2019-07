Katarina Barley (SPD) war Bundesjustizministerin. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

SPD-Politikerin Katarina Barley strebt einem Medienbericht zufolge ein Spitzenamt im EU-Parlament in Straßburg an. "Ich möchte mich als Vize-Präsidentin des Europaparlaments bewerben", sagte die frühere Bundesjustizministerin dem "Business Insider".



"Die Europäische Union hat ein Kommunikationsproblem und ich möchte dem EU-Parlament mehr Gehör verschaffen.", sagte Barley weiter. Der Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zu den EU-Spitzenämtern geht heute in die nächste Runde.