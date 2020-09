Der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier, Pappe und Karton ist in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Land der G20. Im vergangenen Jahr waren es 241,7 Kilogramm. Das geht aus Angaben der Bundesregierung zu einer Anfrage der Grünen hervor. Zuerst hatte die "Saarbrücker Zeitung" berichtet.