Kanzleramt in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Hartes Ringen um Entlastungen beim Arbeitslosenbeitrag und Verbesserungen bei der Rente: Die Spitzen der Großen Koalition beraten am Abend im Kanzleramt über noch strittige Punkte. Die Union will den Arbeitslosenbeitrag stärker senken als vereinbart, die SPD knüpft das aber an Bedingungen.



Eine Verständigung in dieser Frage sollte den Weg für das geplante Rentenpaket von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil ebnen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich vor der Runde zuversichtlich.