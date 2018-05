Die EU will ein Treffen der Spitzenpolitiker mit der Türkei. Quelle: Stephanie Lecocq/EPA/dpa

Die EU hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu einem Spitzentreffen in die bulgarische Schwarzmeerstadt Warna eingeladen. Bei den für den 26. März geplanten Gesprächen soll es um Themen von beiderseitigem Interesse gehen, schrieben EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Brief an Erdogan.



Für die Zukunft der seit etwa einem Jahr extrem angespannten Beziehungen seien Rechtsstaatlichkeit und Grundfreiheiten von grundlegender Bedeutung.