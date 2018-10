Merkel wird, laut Élyséekreisen, die Eröffnungsrede halten. Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erwartet am 11. November seine Kollegen aus den USA und Russland, Donald Trump und Wladimir Putin. Anlass ist die große Pariser Feier zum 100. Jahrestag des Waffenstillstandes im Ersten Weltkrieg mit rund 60 Staats- und Regierungschefs.



Wie Elyseekreise berichteten, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am selben Tag beim ersten "Forum für den Frieden" in der französischen Hauptstadt die Eröffnungsrede halten.