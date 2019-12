Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Kennenlerntreffen.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowie ihre Amtskollegen von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, haben ihr mit Spannung erwartetes Kennenlerntreffen nach etwa 45 Minuten beendet.



Über inhaltliche Details oder Ergebnisse des Treffens der Parteivorsitzenden in der Parlamentarischen Gesellschaft wurde zunächst nichts bekannt. In Koalitionskreisen hieß es lediglich, das Treffen habe in lockerer Atmosphäre stattgefunden.