Archivbild: Am Tisch sitzen: Horst Seehofer (CSU) , Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD) Quelle: dpa

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD sind unterdessen in Berlin zusammengekommen, um den Fahrplan für die im Januar geplanten Sondierungsgespräche festzulegen. Am Tisch sitzen für die CDU Kanzlerin Angela Merkel und Unions-Fraktionschef Volker Kauder, für die CSU der Vorsitzende Horst Seehofer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie für die SPD Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles.



Bei dem Treffen sollen die Daten sowie die Themen für die Verhandlungen besprochen werden. Die Sondierungen sollen frühestens am 7. Januar beginnen. Die SPD will dann am 21. Januar auf einem Sonderparteitag die Ergebnisse bewerten und über den Einsteig in Koalitionsgespräche entscheiden. Eine Neuauflage einer Großen Koalition ist innerhalb der SPD umstritten. Schneider glaubt aber, dass gegen diesen Widerstand vor allem der Stil im Parlament entscheidend sei. "Wir brauchen eine offenere Debattenkultur im Bundestag."