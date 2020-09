Ein Mann geht bei bestem Wetter durch den Tiergarten in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Nach den trockenen Sommermonaten ist der Oktober zu nass gewesen. Mit im Schnitt über 80 Litern pro Quadratmeter fiel knapp eineinhalb Mal mehr Regen als es das Monatssoll vorsieht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.



Zugleich war es mit im Schnitt 10,9 Grad deutlich zu warm, der Wert lag 1,9 Grad über dem der international gültigen Referenzperiode. Am wärmsten war es am 13. Oktober laut DWD in Ohlsbach sowie einen Tag später in Müllheim südwestlich von Freiburg mit jeweils 27,7 Grad.