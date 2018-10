Zwei Erwachsene und ein Kind sind am Sonntagnachmittag ums Leben gekommen, als ein Sportflugzeug sie auf der Wasserkuppe - dem höchsten Berg in Hessen - erfasst hat. Die Maschine habe nach dem schief gegangen Landemanöver noch einmal durchstarten wollen, sagte eine Polizeisprecherin. Medienberichte, wonach es auch Verletzte gegeben haben soll, konnte die Polizei in Fulda am Abend nicht bestätigen. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.