So zogen gleich vier Europäer ins Halbfinale ein, zum fünften Mal nach 2006, 1982, 1966 und 1934. Aber nicht Deutschland oder Spanien setzten dabei Duftmarken, sondern zwei unterschiedliche Herangehensweisen schafften es in den finalen Showdown im Luschniki-Stadion. Bei Frankreich verblüffte, wie konsequent sich eine hochbegabte Mannschaft der Doktrin ihres Fußballlehrers unterwarf.



Didier Deschamps ist der Prototyp des pragmatischen Strategen. Wenn nötig verteidigen Stürmer wie Olivier Giroud am eigenen Strafraum, köpfen Bälle heraus, grätschen unweit der Eckfahne. "Ich habe noch nie erlebt, dass ein Stürmer so weit weg vom Tor spielt", lästerte Belgiens Torhüter Thibaut Courtois. Wer über den Defensivstil im Halbfinale lästert, sollte die Offensivgala im Achtelfinale gegen Argentinien nicht vergessen. 1:0 oder 4:3: Deschamps‘ Garde kann beides. Das 4-3-3-System ist auf dem Platz viel flexibler, als es auf dem Papier aussieht.