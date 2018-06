Der Sportwettenmarkt wächst und wächst, wie die Entwicklung der Steuereinnahmen zeigt. Sie sind von 84 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 376 Millionen Euro im vergangenen Jahr gestiegen. Eindeutige Zahlen zu Einsätzen gibt es nicht. Der Deutsche Sportwettenverband geht auf Grundlage der Steuereinnahmen aber von einem Gesamteinsatzvolumen von 7,5 Milliarden Euro 2017 aus. "Aus Sicht der Politik ist der Leidensdruck nicht so groß, weil die Sportwettanbieter immerhin die Steuer bezahlen", so der Jurist Jörg Ennuschat im heute.de-Interview, "sodass die fiskalischen Interessen so lange es um die Sportwettsteuer geht immerhin befriedigt werden."

Bildquelle: ZDF