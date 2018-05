Anders als bei gewöhnlichen Börsengängen plant Spotify seinen Schritt auf das Börsenparkett in New York über eine sogenannte "Direktplatzierung" der Aktien. Das heißt: Die Spotify-Aktien wechseln am Tag des Börsenganges auf der New Yorker Börsenplattform zwar den Besitzer. Es gibt dabei aber keine Preisspanne, innerhalb derer die Aktien platziert werden sollen oder können. "Das ist sehr günstig für Spotify", sagt Börsenhändler Stefan Scharfetter von der Baader Bank. "Denn das Unternehmen stellt quasi seine Aktien ins Schaufenster. Und dann kann jeder überlegen, was er dafür zahlen will."