Spotify: Musik-Streaming (Symbolbild) Quelle: dpa

Kein Foto, kein Läuten der Börsenglocke, keine Interviews. Was sonst üblich ist - dass sich ein Unternehmen und deren Chefs an der Börse in vollem Rampenlicht präsentieren - ist bei Spotify ausgeblieben. Und während sich Börsenhändler in New York langsam auf einen bewegten Börsentag vorbereiten, versuchte Spotify-Chef Daniel Ek die Erwartungen kurz vorher sogar noch zu dämpfen: "Ich habe keine Zweifel daran, dass es Aufs und Abs geben wird", ließ der Schwede im Unternehmensblog des Streaming Dienstes wenige Stunden vor dem Börsengang vorsorglich wissen. Und Ek hatte Recht.