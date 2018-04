Der DIHK fordert bessere Sprachförderung für Flüchtlinge. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Tausende Flüchtlinge absolvieren eine Ausbildung in deutschen Firmen, kämpfen aber oft mit fehlenden Sprachkenntnissen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) fordert daher, der Bund solle Sprachkursangebote für Flüchtlinge ausbauen.



Derzeit absolvieren gut 11.000 Flüchtlinge eine Ausbildung im Handwerk. In Industrie- und Handel sind es rund 9.300. Dass gute Deutschkenntnisse für eine Integration in den Arbeitsmarkt grundlegend sind, betonen Wirtschaftsvertreter regelmäßig.