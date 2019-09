Welche Sprache hauptsächlich verwendet wird, hängt laut dem Bundesamt vor allem davon ab, wie viele Menschen mit ausländischen Wurzeln in dem Haushalt leben. So wurde in 95 Prozent der Haushalte, in denen nur ein Bewohner einen Migrationshintergrund hat, zumeist deutsch gesprochen. Bei Haushalten, in denen alle Mitglieder ausländische Wurzeln hatten, waren es nur noch 44 Prozent.