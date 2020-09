Landtagswahlkampf auf deutsch und italienisch (Archiv).

Im Streit über die Nicht-Verwendung des italienischen Namens "Alto Adige" für Südtirol hat die Landesregierung in Bozen eingelenkt und einen Gesetzentwurf modifiziert. Im neuen Entwurf kommt der Begriff wieder vor, wie das Online-Portal STOL berichtet.



Ein vom Landtag verabschiedetes Gesetz hatte in Italien Aufregung ausgelöst. Es fehlte der italienische Name für Südtirol. Österreich hatte das überwiegend deutschsprachige Gebiet nach dem Ersten Weltkrieg an Italien abtreten müssen.