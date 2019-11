Eine überwachte Enzyklopädie und ein gerade erst vorgestelltes Internet-Gesetz, mit dem Russland im Ernstfall ein eigenes Internet unter Staatskontrolle betreiben kann - das klingt nach einem großen Schritt in Richtung Kontrollstaat, nach Orwells "1984". "Die Regierung möchte so natürlich auch die Informationskontrolle und das Wissen, wer welche Informationen abruft, erlangen", sagt Dirk Engling vom Chaos Computer Club. "Oppositioneller zu sein, macht dann an der Stelle deutlich weniger Spaß."