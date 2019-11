Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Archvibild

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

CDU-Bildungspolitiker wollen in Kitas die Deutschkenntnisse bereits bei vier Jahre alten Kindern testen und bei Mängeln eine Sprachförderung vorschreiben. Dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig liege ein entsprechender Antrag zur Abstimmung vor, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien der Deutschen Presse-Agentur.



Sollten Eltern sich weigern, die verbindlichen Fördermaßnahmen ihres Kindes zu unterstützen oder zu ermöglichen, "müssen wirksame Sanktionsmechanismen greifen", heißt es in dem Antrag.