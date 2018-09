Wer etwa wissen möchte, ob in einem langen Video zum Thema Wohnungsmarkt auch über Mietpreisbindung oder Gentrifizierung geredet wird, geht mit der Google-Suche leer aus. Die Betreiber von Spaactor, einer Suchmaschine aus Bremen, wollen diese Lücke schließen. Spaactor, ein Kunstwort aus den englischen Begriffen "speech" und "spectator“, also Rede und Zuschauer, ist eine der ersten Suchmaschinen, die das, was in Audio- und Videobeiträgen gesprochen wird, durchsuchbar machen wollen.