Iran erhöht Uranproduktion um das Vierfache. Archivbild

Quelle: -/Islamic Republic Iran Broadcasting/AP/dpa

Der Iran hat seine Uranproduktion in der Atomanlage Natans um das Vierfache erhöht. Das gab der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi, nach Angaben der Agentur Isna bekannt.



Nach dem Wiener Atomabkommen war der Iran nur befugt, 300 Kilogramm bis auf 3,67 Prozent angereichertes Uran im Land zu behalten. Der Rest musste in ein Drittland verkauft werden. Nach dem Teilausstieg des Irans aus dem Deal in der Vorwoche gilt diese Limitierung aus Sicht Teherans nicht mehr.