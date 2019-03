120 Anrufer hatten sich bei der Polizei gemeldet.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Nach dem Fund von Sprengfallen in der Pfalz haben sich inzwischen rund 120 Anrufer mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet. "Wir gehen den Verdachtsmomenten nach und überprüfen weiter Häuser und Grundstücke", sagte ein Polizeisprecher. Gefunden habe man bislang nichts.



Zuletzt hatten die Ermittler am Mittwoch ein professionell manipuliertes Holzscheit in einem Carport in Fischbach bei Kaiserslautern entdeckt. Die Behörden gehen von einem Rachefeldzug eines Gärtners aus.